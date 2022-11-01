Эрдоган созвонился с Путиным: первые подробности разговора

Во вторник, 1 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным. Темой разговора была "зерновая сделка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Эрдогана.

В ходе разговора Эрдоган заявил, что Турция продолжает предпринимать необходимые меры со всеми сторонами для решения проблем, связанных с выполнением "зернового соглашения".

Кроме того, турецкий лидер вновь вспомнил о переговорах между Украиной и РФ. По его словам, если стороны конструктивно решат "зерновой кризис", то Турция продолжить способствовать тому, чтобы были предприняты шаги к мирным переговорам.

При это Эрдоган выразил уверенность в том, что вопросы по организации экспорта украинского продовольствия будут налажены.