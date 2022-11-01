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Эрдоган созвонился с Путиным: первые подробности разговора

Новина українською →
Вторник 01 ноября 2022 16:34
Эрдоган созвонился с Путиным: первые подробности разговора Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и лидер РФ Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Руслан Гаращенко

Во вторник, 1 ноября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с лидером РФ Владимиром Путиным. Темой разговора была "зерновая сделка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы Эрдогана.

В ходе разговора Эрдоган заявил, что Турция продолжает предпринимать необходимые меры со всеми сторонами для решения проблем, связанных с выполнением "зернового соглашения".

Кроме того, турецкий лидер вновь вспомнил о переговорах между Украиной и РФ. По его словам, если стороны конструктивно решат "зерновой кризис", то Турция продолжить способствовать тому, чтобы были предприняты шаги к мирным переговорам.

При это Эрдоган выразил уверенность в том, что вопросы по организации экспорта украинского продовольствия будут налажены.

Напомним, сегодня стало известно, что Эрдоган проведет переговоры с президентами Украины и РФ Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Стороны обсудят "зерновое соглашение", которое пытается сорвать Москва.

Как известно, РФ заявила, что "временно приостановила свое участие в "зерновом соглашении". Москва объяснила свой шаг так называемым "терактом" в Севастопольской бухте, объявив, что якобы целью атаки якобы стали корабли Черноморского флота РФ, которые привлечены в обеспечении безопасности "зернового коридора".

Зеленский в свою очередь ответил, что Украина продолжает выполнять условия соглашения, которое наша страна подписала с Организацией Объединенных Наций и Турцией и призвал "успокоить Россию".

Тем временем Эрдоган считает, что Россия колеблется и блокирует работу "зернового коридора", поскольку не получила возможности экспортировать свое зерно.

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Реджеп Тайип Эрдоган
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