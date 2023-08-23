Шлях до перемоги чи "втома від війни": чи готові українці до поступок Москві

У серпні 2023 року абсолютна більшість українців продовжують демонструвати неготовність до компромісів з агресором задля припинення війни. На територіальні поступки Москві заради припинення війни готові піти менше 5% українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування фонду " Демократичні ініціативи " та Центру Разумкова.

За даними опитування, готовність поступитися майбутнім членством України в НАТО висловили дещо більше - 18% українців. На скорочення ЗСУ у мирний час, яке нібито обговорювалося у Стамбулі у 2022 році, готові погодитися не більше 13% українців. Надати російській мові офіційний статус або відмовитися від політики декомунізації на догоду Кремлю готові не більше 17-18% опитаних.

Чи вірять українці, що їхні партнери суттєво знизять підтримку України

Здебільшого українці не вірять, що їхні партнери суттєво знизять підтримку України, якщо протягом найближчих 3-4 місяців вона не досягне суттєвих успіхів на полі бою в ході контрнаступу. З цим погоджується майже третина українців, але відносна більшість, близько 46%, не поділяють такої думки.

Що має робити українське військово-політичне керівництво, якщо агресор посилить ракетні обстріли українських міст

Відносна більшість, 42% українців, вважають, що якщо агресор посилить ракетні обстріли українських міст, що призведе до збільшення жертв серед цивільного населення, Україна все одно повинна продовжувати воювати, незважаючи ні на що. Ще 21% респондентів волів би спробувати заморозити конфлікт, але не йти на поступки Росії. Ще 23% опитаних вважають, що у такому разі варто почати переговори з агресором про припинення війни.

Опитування проведене фондом "Демократичні ініціативи" та Центром Разумкова з 9 по 15 серпня 2023 року по всій Україні окрім окупованих Росією територій серед 2019 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%