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Заколот Пригожина збільшив запит на мирні переговори з Україною серед жителів Росії

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Москва, П'ятниця 30 червня 2023 10:14
Заколот Пригожина збільшив запит на мирні переговори з Україною серед жителів Росії Фото: більше половини жителів Росії хочуть мирних переговорів (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Підтримка жителями мирних переговорів з Україною зросла після невдалого заколоту, який очолював лідер найманців "Вагнера" Євген Пригожин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Частка респондентів, які підтримують переговори, збільшилася на 8 процентних пунктів до 53%, порівняно з попереднім місяцем. Згідно з опитуванням незалежного "Левада-центру", яке має бути опубліковано 30 червня, частка прихильників продовження бойових дій впала до 39%.

Заколот Пригожина збільшив запит на мирні переговори з Україною серед жителів Росії

Жителі Росії "злякалися, що заколот може призвести до ще більших невдач в Україні для російських військ", - сказав у телефонному інтерв'ю Денис Волков, директор "Левада-центру", "І взагалі, багато хто просто хоче, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше", - додав він.

Ставлення до Пригожину

"Левада-центр" оприлюднив 29 червня дані опитування, проведеного з 22 до 28 червня. Він зафіксував коливання громадської думки, спричинені подіями 24 червня.

Розбивка відповідей за датами - до і після заколоту - показує, що подія вдарила по відношенню до опитаних до міністра Сергія Шойгу і принаймні вдвічі обрушила авторитет Пригожина в очах жителів Росії, зазначають соціологи.

Заколот Пригожина збільшив запит на мирні переговори з Україною серед жителів Росії

Якщо до суботніх подій Пригожин здавався жителям Росії "борцем за правду", "справжнім лідером", "патріотом" та переможним генералом, то до початку робочого тижня в його образі стали переважати негативні оцінки: "влаштував смуту", "пішов проти Росії", "рветься до влади" (цитати взяті з відповідей на відкрите питання).

Заколот Пригожина збільшив запит на мирні переговори з Україною серед жителів Росії

За даними відкритого питання (респондентів просили самим назвати кілька політиків, яким вони найбільше довіряють) у червні рівень довіри Володимиру Путіну не змінився і склав 42%, Михайлу Мішустіну - 17% (у травні - 18%), Сергію Лаврову - 14% (як і в травні), Сергію Шойгу - 8% (у травні - 10%, при цьому він зберігає 4-е місце у рейтингу найбільш популярних російських політиків).

Заколот Пригожина збільшив запит на мирні переговори з Україною серед жителів Росії

Зі значних змін соціологи відзначають зниження рейтингу Євгена Пригожина з 4% до 2% (який тепер перебуває на межі вибуття з десятки найбільш популярних політиків).

Ставлення до мирних переговорів

У травні 2023 року три чверті жителів Росії (76%) підтримували війну з Україною. Респонденти чекали на тривалу війну, а підтримка мирних переговорів впала до мінімуму - 45%.

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Євген Пригожин
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