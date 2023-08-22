Ердоган відвідає Росію для зустрічі з Путіним, - ЗМІ

При цьому медіа повідомляє, що

"Він (Ердоган - ред.) думає, що якось можна знайти точку згоди", - сказали джерела видання.

Зустріч Ердогана та Путіна

Раніше повідомлялося, що Путін може відвідати Туреччину у серпня для обговорення питання відновлення "зернової угоди" та обміну полоненими.

Проте нещодавно Ердоган заявив, що розраховує на особисту зустріч із Путіним у вересні.

Вихід Росії із "зернової угоди"

17 липня Росія заявила про "призупинення" своєї участі в "зерновій ініціативі" через нібито невиконання її умов. Після цього експорт українського зерна Чорним морем було припинено, а президент України Володимир Зеленський висловив готовність продовжити угоду в тристоронньому форматі. Після цього Росія вдалася до атак по чорноморських портах.

При цьому президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про намір відновити зернову угоду в "розширеному масштабі". Він закликав Захід допомогти перетворити ініціативу на основу припинення вогню між РФ та Україною.

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