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Ердоган розраховує на особисту зустріч із Путіним у вересні

Понеділок 21 серпня 2023 15:20
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Ердоган розраховує на особисту зустріч із Путіним у вересні Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розраховує на особисту зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Ердоган також повідомив, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан може відвідати Москву раніше цього терміну, щоб обговорити "зернову угоду", в організації якої Туреччина брала активну участь минулого року.

"Обговорення цього питання віч-на-віч має велике значення, і досягнення результатів у такий спосіб буде набагато точнішим", - сказав він.

Вихід Росії із "зернової угоди"

17 липня Росія заявила про "призупинення" своєї участі в "зерновій угоді" через нібито невиконання її умов. Після цього експорт українського зерна Чорним морем було припинено, а президент України Володимир Зеленський висловив готовність продовжити угоду в тристоронньому форматі. Після цього Росія вдалася до атак по чорноморських портах.

При цьому президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про намір відновити зернову угоду в "розширеному масштабі". Зокрема, він закликав Захід допомогти перетворити цю ініціативу на основу припинення вогню між Росією та Україною.

Водночас Реджеп Тайіп Ердоган планує зустрітися з Путіним, щоб обговорити питання відновлення "зернової угоди" та обміну полоненими.

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Реджеп Тайіп Ердоган Турция Російська Федерація
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