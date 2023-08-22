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Эрдоган посетит Россию для встречи с Путиным, - СМИ

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить Россию для встречи с диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yeni Şafak.

При этом СМИ сообщает, что

"Он (Эрдоган - ред.) думает, что как-то можно найти точку согласия", - сказали источники издания.

Встреча Эрдогана и Путина

Ранее сообщалось, что Путин может посетить Турцию в августе для обсуждения вопроса возобновления "зернового соглашения" и обмена пленными.

Однако недавно Эрдоган заявил, что рассчитывает на личную встречу с Путиным в сентябре.

Выход России из "зернового соглашения"

17 июля Россия заявила о "приостановлении" своего участия в "зерновой инициативе" из-за якобы невыполнения ее условий. После этого экспорт украинского зерна Черным морем был приостановлен, а президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность продлить соглашение в трехстороннем формате. После этого Россия прибегла к атакам по черноморским портам.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении возобновить зерновое соглашение в "расширенном масштабе". Он призвал Запад помочь превратить инициативу в основу для прекращения огня между РФ и Украиной.

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Реджеп Тайип ЭрдоганТурцияВладимир Путин