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Ердоган відвідає Росію для зустрічі з Путіним, - ЗМІ

Вівторок 22 серпня 2023 13:53
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Ердоган відвідає Росію для зустрічі з Путіним, - ЗМІ Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган має намір відвідати Росію для зустрічі з диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yeni Şafak.

Згідно з інформацією ЗМІ, отриманою з президентських джерел, майбутній візит Ердогана до Росії має критичне значення для продовження "зернової угоди".

При цьому медіа повідомляє, що Туреччина виступає проти нового альтернативного маршруту для "зернового коридору" без участі Росії.

"Він (Ердоган - ред.) думає, що якось можна знайти точку згоди", - сказали джерела видання.

Зустріч Ердогана та Путіна

Раніше повідомлялося, що Путін може відвідати Туреччину у серпня для обговорення питання відновлення "зернової угоди" та обміну полоненими.

Проте нещодавно Ердоган заявив, що розраховує на особисту зустріч із Путіним у вересні.

Вихід Росії із "зернової угоди"

17 липня Росія заявила про "призупинення" своєї участі в "зерновій ініціативі" через нібито невиконання її умов. Після цього експорт українського зерна Чорним морем було припинено, а президент України Володимир Зеленський висловив готовність продовжити угоду в тристоронньому форматі. Після цього Росія вдалася до атак по чорноморських портах.

При цьому президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив про намір відновити зернову угоду в "розширеному масштабі". Він закликав Захід допомогти перетворити ініціативу на основу припинення вогню між РФ та Україною.

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