Ердоган відреагував на відступ російських військ із Херсона

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber .

Ердоган зазначив, що Туреччина продовжить бути посередником між сторонами, що воюють. Він сподівається, що в переговорному процесі вдасться досягти успіху.

Нагадаємо, вчора військове командування РФ заявило, що відводить війська з Херсона на лівий берег Дніпра.

Тим часом в Україні скептично ставляться до заяв Росії та закликають не вірити ворогові.

Військове керівництво США, у свою чергу, зазначає, що Вашингтон фіксує перші ознаки відступу російських військ із Херсона. Проте процес відходу може тривати тижні.

Докладніше про ситуацію в Херсоні можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.