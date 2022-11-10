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Ердоган відреагував на відступ російських військ із Херсона

Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган назвав рішення про відведення російських військ із Херсона позитивним кроком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.

Ердоган зазначив, що Туреччина продовжить бути посередником між сторонами, що воюють. Він сподівається, що в переговорному процесі вдасться досягти успіху.

Нагадаємо, вчора військове командування РФ заявило, що відводить війська з Херсона на лівий берег Дніпра.

Тим часом в Україні скептично ставляться до заяв Росії та закликають не вірити ворогові.

Військове керівництво США, у свою чергу, зазначає, що Вашингтон фіксує перші ознаки відступу російських військ із Херсона. Проте процес відходу може тривати тижні.

Докладніше про ситуацію в Херсоні можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Реджеп Тайіп ЕрдоганВійна в УкраїніХерсонРосійська Федерація