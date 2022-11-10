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Эрдоган отреагировал на отступление российских войск из Херсона

Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал решение об отводе российских войск из Херсона положительным шагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.

Эрдоган отметил, что Турция продолжит быть посредником между воюющими сторонами. Он надеется, что в переговорном процессе удастся добиться успеха.

Напомним, вчера военное командование РФ заявило, что отводит войска из Херсона на левый берег Днепра.

Тем временем в Украине скептически относятся к заявлениям России и призывают не верить врагу.

Военное руководство США, в свою очередь, отмечает, что Вашингтон фиксирует первые признаки отступления российских войск из Херсона. Однако процесс отхода может занять недели.

Более подробно о ситуации в Херсоне можно узнать в материале РБК-Украина.

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Реджеп Тайип ЭрдоганВойна в УкраинеХерсонРоссийская Федерация