Эрдоган отреагировал на отступление российских войск из Херсона

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал решение об отводе российских войск из Херсона положительным шагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber .

Эрдоган отметил, что Турция продолжит быть посредником между воюющими сторонами. Он надеется, что в переговорном процессе удастся добиться успеха.

Напомним, вчера военное командование РФ заявило, что отводит войска из Херсона на левый берег Днепра.

Тем временем в Украине скептически относятся к заявлениям России и призывают не верить врагу.

Военное руководство США, в свою очередь, отмечает, что Вашингтон фиксирует первые признаки отступления российских войск из Херсона. Однако процесс отхода может занять недели.

Более подробно о ситуации в Херсоне можно узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.