Ердоган заявив Зеленському про готовність сприяти діалогу з РФ на рівні лідерів

Зазначається, що під час розмови сторони обговорили двосторонні відносини між Україною та Туреччиною, мирні переговори між Києвом та Москвою, а також інші глобальні та регіональні питання.

Зокрема Ердоган заявив, що Туреччина уважно стежить за контактами у Вашингтоні. Анкара готова продовжувати зусилля щодо завершення війни в Україні "міцним миром".

"Туреччина продовжуватиме робити внесок у безпеку України після встановлення миру", - сказано у повідомленні.

Окрім цього, Ердоган заявив, що справедливий мир між Україною та РФ можливий. Переговори мають бути продовжені, а Туреччина готова зробити все, що від неї залежить, щоб сприяти мирним контактам між Києвом та Москвою на високому рівні.

"Президент Ердоган також привітав Україну з Днем незалежності під час зустрічі", - зазначили в Управлінні комунікацій.