Эрдоган заявил Зеленскому о готовности содействовать диалогу с РФ на уровне лидеров

Отмечается, что во время разговора стороны обсудили двусторонние отношения между Украиной и Турцией, мирные переговоры между Киевом и Москвой, а также другие глобальные и региональные вопросы.

В частности Эрдоган заявил, что Турция внимательно следит за контактами в Вашингтоне. Анкара готова продолжать усилия по завершению войны в Украине "прочным миром".

"Турция будет продолжать делать вклад в безопасность Украины после установления мира", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Эрдоган заявил, что справедливый мир между Украиной и РФ возможен. Переговоры должны быть продолжены, а Турция готова сделать все, что от нее зависит, чтобы способствовать мирным контактам между Киевом и Москвой на высоком уровне.

"Президент Эрдоган также поздравил Украину с Днем независимости во время встречи", - отметили в Управлении коммуникаций.