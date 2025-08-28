Ердоган заявив Зеленському про готовність сприяти діалогу з РФ на рівні лідерів

Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Ердоган провели телефонну розмову 28 серпня. Турецький лідер заявив, що Анкара готова допомагати підтримувати мирний діалог між Києвом та Москвою на "високому рівні".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Управління комунікації президента Туреччини.

Зазначається, що під час розмови сторони обговорили двосторонні відносини між Україною та Туреччиною, мирні переговори між Києвом та Москвою, а також інші глобальні та регіональні питання.

Зокрема Ердоган заявив, що Туреччина уважно стежить за контактами у Вашингтоні. Анкара готова продовжувати зусилля щодо завершення війни в Україні "міцним миром".

"Туреччина продовжуватиме робити внесок у безпеку України після встановлення миру", - сказано у повідомленні.

Окрім цього, Ердоган заявив, що справедливий мир між Україною та РФ можливий. Переговори мають бути продовжені, а Туреччина готова зробити все, що від неї залежить, щоб сприяти мирним контактам між Києвом та Москвою на високому рівні.

"Президент Ердоган також привітав Україну з Днем незалежності під час зустрічі", - зазначили в Управлінні комунікацій.