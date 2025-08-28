ua en ru
Эрдоган заявил Зеленскому о готовности содействовать диалогу с РФ на уровне лидеров

Турция, Четверг 28 августа 2025 15:58
Фото: президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор 28 августа. Турецкий лидер заявил, что Анкара готова помогать поддерживать мирный диалог между Киевом и Москвой на "высоком уровне".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Управления коммуникации президента Турции.

Отмечается, что во время разговора стороны обсудили двусторонние отношения между Украиной и Турцией, мирные переговоры между Киевом и Москвой, а также другие глобальные и региональные вопросы.

В частности Эрдоган заявил, что Турция внимательно следит за контактами в Вашингтоне. Анкара готова продолжать усилия по завершению войны в Украине "прочным миром".

"Турция будет продолжать делать вклад в безопасность Украины после установления мира", - говорится в сообщении.

Кроме этого, Эрдоган заявил, что справедливый мир между Украиной и РФ возможен. Переговоры должны быть продолжены, а Турция готова сделать все, что от нее зависит, чтобы способствовать мирным контактам между Киевом и Москвой на высоком уровне.

"Президент Эрдоган также поздравил Украину с Днем независимости во время встречи", - отметили в Управлении коммуникаций.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский недавно заявлял, что Турция заявила о готовности принять участие в гарантиях безопасности Украины, взяв на себя ответственность за морскую безопасность.

А посол Украины в Турции Нариман Джелял говорил, что Анкара готова присоединиться как минимум к послевоенному разминированию Черного моря. Также Турция рассматривает отправку военных в Украину в рамках гарантий безопасности.

Отметим также, что Турция постоянно предлагает Стамбул, как площадку для встречи Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. В частности 20 августа Эрдоган и Путин обсудили это по телефону.

