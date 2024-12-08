Ердоган: світ змінюється, наступні 2-3 місяці дуже важливі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що світ змінюється. Він наголосив, що наступні 2-3 місяці будуть важливими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet .

"Побачимо, якою буде адміністрація Трампа і адміністрація в США. Світ стане зовсім іншим. Наступні 2-3 місяці дуже важливі. Як Туреччина, ми робимо все можливе і даємо відповідні меседжі", - наголосив Ердоган.

Ердоган нагадав, що на виборах президента США перемогу отримав Дональд Трамп.

Зауважимо, минулого місяця голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що президент Туреччини планує представити власну пропозицію щодо замороження війни в Україні, яка стане сигналом новообраному президенту США.

Детальніше про власну пропозицію Ердогана щодо замороження війни в Україні, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ба більше, сам Ердоган заявив, що війну в Україні можна швидко завершити, якщо майбутня адміністрація США під керівництвом Дональда Трампа буде орієнтована на дипломатичне вирішення конфлікту.

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