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Ердоган: світ змінюється, наступні 2-3 місяці дуже важливі

Туреччина, Неділя 08 грудня 2024 21:59
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Ердоган: світ змінюється, наступні 2-3 місяці дуже важливі Фото: президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що світ змінюється. Він наголосив, що наступні 2-3 місяці будуть важливими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Ердоган нагадав, що на виборах президента США перемогу отримав Дональд Трамп.

"Побачимо, якою буде адміністрація Трампа і адміністрація в США. Світ стане зовсім іншим. Наступні 2-3 місяці дуже важливі. Як Туреччина, ми робимо все можливе і даємо відповідні меседжі", - наголосив Ердоган.

Зауважимо, минулого місяця голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко заявив, що президент Туреччини планує представити власну пропозицію щодо замороження війни в Україні, яка стане сигналом новообраному президенту США.

Детальніше про власну пропозицію Ердогана щодо замороження війни в Україні, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Ба більше, сам Ердоган заявив, що війну в Україні можна швидко завершити, якщо майбутня адміністрація США під керівництвом Дональда Трампа буде орієнтована на дипломатичне вирішення конфлікту.

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