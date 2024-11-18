Ердоган представить власний план замороження війни в Україні під час G20, - ЗМІ
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує представити власну пропозицію щодо замороження війни в Україні під час саміту "Групи двадцяти" (G20). Вона також включає відстрочення дискусій щодо приєднання до НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як нагадує видання, формула миру президента Володимира Зеленського базується на отриманні чіткого шляху до членства в НАТО, а також гарантіях безпеки в питанні захисту до вступу.
Ердоган, як повідомляють джерела, запропонує Україні відкласти дискусії щодо вступу до Альянсу принаймні на 10 років в якості поступки диктатору Володимиру Путіну.
Зокрема турецька пропозиція передбачатиме утворення демілітаризованої зони на сході України, а також розгортання там міжнародних військ й військові гарантії для Києва в якості компенсації за згоду залишитись поза НАТО.
За словами неназваних турецьких чиновників, Києву буде важко прийняти відповідну пропозицію, втім, це дозволило б забезпечити стабільне припинення вогню. Водночас план може сподобатись тим союзникам Києва, які переймаються через ризик прямого конфлікту НАТО та Росії у разі членства України до НАТО.
Саміт G20
Саміт G20 - це щорічна зустріч лідерів країн, які входять до "Групи двадцяти", ключового міжнародного форуму для обговорення економічних і глобальних викликів. На ньому схвалюються домовленості, досягнуті протягом року, і визначаються подальші напрями співпраці.
Наступний саміт відбудеться 18-19 листопада 2024 року в Ріо-де-Жанейро, Бразилія.
Тим часом як пише Reuters, лідери країн G20 не можуть погодити підсумкову заяву через масований російський авіаудар Україною 17 листопада.
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