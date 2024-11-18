Ердоган представить власний план замороження війни в Україні під час G20, - ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує представити власну пропозицію щодо замороження війни в Україні під час саміту "Групи двадцяти" (G20). Вона також включає відстрочення дискусій щодо приєднання до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Як нагадує видання, формула миру президента Володимира Зеленського базується на отриманні чіткого шляху до членства в НАТО, а також гарантіях безпеки в питанні захисту до вступу.

Ердоган, як повідомляють джерела, запропонує Україні відкласти дискусії щодо вступу до Альянсу принаймні на 10 років в якості поступки диктатору Володимиру Путіну.

Зокрема турецька пропозиція передбачатиме утворення демілітаризованої зони на сході України, а також розгортання там міжнародних військ й військові гарантії для Києва в якості компенсації за згоду залишитись поза НАТО.

За словами неназваних турецьких чиновників, Києву буде важко прийняти відповідну пропозицію, втім, це дозволило б забезпечити стабільне припинення вогню. Водночас план може сподобатись тим союзникам Києва, які переймаються через ризик прямого конфлікту НАТО та Росії у разі членства України до НАТО.

Саміт G20

Саміт G20 - це щорічна зустріч лідерів країн, які входять до "Групи двадцяти", ключового міжнародного форуму для обговорення економічних і глобальних викликів. На ньому схвалюються домовленості, досягнуті протягом року, і визначаються подальші напрями співпраці.

Наступний саміт відбудеться 18-19 листопада 2024 року в Ріо-де-Жанейро, Бразилія.

Тим часом як пише Reuters, лідери країн G20 не можуть погодити підсумкову заяву через масований російський авіаудар Україною 17 листопада.