План Ердогана щодо замороження війни в України є сигналом для Трампа, - експерт
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує представити власну пропозицію щодо замороження війни в Україні. Це буде сигналом новообраному президенту США Дональду Трампу.
Про це у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.
На думку Фесенко, наразі серед політичних лідерів розпочинається "парад" мирних планів щодо України. Зокрема, це можна буде побачити на саміті лідерів країн G20 у Бразилії.
"Скоріше за все це будуть обговорювати публічно, будуть із Лавровим про це розмовляти, наскільки РФ готова завершити війну", - каже Фесенко.
Він також вважає, що мирний план президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана є свого роду сигналом для Дональда Трампа.
"Щодо Ердогана і його плану - тут він виглядає як пас американцям і Трампу. По змісту того, що він сказав, це дуже нагадує деякі ідеї, які вже оприлюднюються з боку команди Трампа. Наприклад, у Трампа говорять про 20-річний мораторій на членство України в НАТО, а у Ердогана - 10 років. Далі, демілітаризована зона - це теж класика припинення війни, припинення вогню вздовж лінії фронту. Але у Ердогана теж є конкретні ідеї", - зауважив Фесенко.
Фесенко зауважив, що план Ердогана є досить конкретним, і інші партнери можуть взяти його до уваги.
"Цим планом Ердоган посилає пас Трампу. Він каже: я теж за мир, готовий допомогти. Наприклад, як в 2022 році, надати майданчик для переговорів і стати посередником. Американці, і оце до речі буде проблема і виклик для них, чи готові вони безпосередньо брати участь у переговорах? Вони будуть їх ініціювати, але ми не знаємо наскільки вони готові брати участь в поточних переговорах. і можливо знадобиться якийсь посередник, який буде допомагати в цьому процесі і Ердоган демонструє - я готовий бути таким посередником", - зауважив Фесенко.
Раніше ми писали про те, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган планує представити власну пропозицію щодо замороження війни в Україні під час саміту "Групи двадцяти" (G20). Вона також включає відстрочення дискусій щодо приєднання до НАТО.
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