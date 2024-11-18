План Ердогана щодо замороження війни в України є сигналом для Трампа, - експерт

На думку Фесенко, наразі серед політичних лідерів розпочинається "парад" мирних планів щодо України. Зокрема, це можна буде побачити на саміті лідерів країн G20 у Бразилії.

"Скоріше за все це будуть обговорювати публічно, будуть із Лавровим про це розмовляти, наскільки РФ готова завершити війну", - каже Фесенко.

Він також вважає, що мирний план президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана є свого роду сигналом для Дональда Трампа.

"Щодо Ердогана і його плану - тут він виглядає як пас американцям і Трампу. По змісту того, що він сказав, це дуже нагадує деякі ідеї, які вже оприлюднюються з боку команди Трампа. Наприклад, у Трампа говорять про 20-річний мораторій на членство України в НАТО, а у Ердогана - 10 років. Далі, демілітаризована зона - це теж класика припинення війни, припинення вогню вздовж лінії фронту. Але у Ердогана теж є конкретні ідеї", - зауважив Фесенко.

Фесенко зауважив, що план Ердогана є досить конкретним, і інші партнери можуть взяти його до уваги.

"Цим планом Ердоган посилає пас Трампу. Він каже: я теж за мир, готовий допомогти. Наприклад, як в 2022 році, надати майданчик для переговорів і стати посередником. Американці, і оце до речі буде проблема і виклик для них, чи готові вони безпосередньо брати участь у переговорах? Вони будуть їх ініціювати, але ми не знаємо наскільки вони готові брати участь в поточних переговорах. і можливо знадобиться якийсь посередник, який буде допомагати в цьому процесі і Ердоган демонструє - я готовий бути таким посередником", - зауважив Фесенко.