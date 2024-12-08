Эрдоган: мир меняется, следующие 2-3 месяца очень важные

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что мир меняется. Он подчеркнул, что следующие 2-3 месяца будут важными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet .

"Увидим, какой будет администрация Трампа и администрация в США. Мир станет совсем другим. Следующие 2-3 месяца очень важные. Как Турция, мы делаем все возможное и даем соответствующие месседжи", - подчеркнул Эрдоган.

Эрдоган напомнил, что на выборах президента США победу одержал Дональд Трамп.

Заметим, в прошлом месяце глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко заявил, что президент Турции планирует представить собственное предложение по заморозке войны в Украине, которое станет сигналом новоизбранному президенту США.

Подробнее о своем предложении Эрдогана по заморозке войны в Украине, можно узнать в материале РБК-Украина.

Более того, сам Эрдоган заявил, что войну в Украине можно быстро завершить, если будущая администрация США под руководством Дональда Трампа будет ориентирована на дипломатическое разрешение конфликта.

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