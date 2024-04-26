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Ердоган скасував свій візит до США. В ЗМІ назвали причину

Фото: Реджеп Тайїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Візит президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана до Сполучених Штатів Америки, який було заплановано на 9 травня, скасовано.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке видання OdaTV.

Під час візиту Ердоган повинен був вперше зустрітись з президентом США Джо Байденом у Білому домі. Сторони планували обговорити низку важливих питань, серед яких: 

  • боротьба з тероризмом; 
  • ситуація в Секторі Газа; 
  • оборонні проєкти й економічні відносини між країнами. 

Що стало причиною скасування 

Як пише видання, причиною скасування візиту було схвалення допомоги Штатів Ізраїлю у розмірі 26 мільярдів доларів. 

Варто додати, що наразі офіційної інформації щодо скасування візиту немає. Також є видання, які стверджують, що Туреччина відклала візит через зміни в графіку Ердогана. Наразі ж нібито узгоджуються нові дати. 

Позиція Туреччини по війні у секторі Газа

Бойовики ХАМАСу атакували Ізраїль ще 7 жовтня 2023 року. Атака призвела до численних жертв й викрадень людей. Після цього Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) розпочала військову операцію на території Сектора Газа з метою повного винищення ХАМСУ. Наразі питання точаться довкола міста Рафах, яке ізраїльські військові планують штурмувати, що викликає занепокоєння у Штатів й інших країн. 

Після атаки ХАМАСу, президент Туреччини назвав Ізраїль "військовим злочинцем", а також "окупантом". У відповідь на цю заяву Тель-Авів відкликав дипломатів з країни. 

Також зовсім нещодавно Ердоган заявив, що нібито Ізраїль несе відповідальність за ескалацію напруженості на Близькому Сході. 

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