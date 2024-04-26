Байден зустрінеться з Ердоганом на тлі продовження війни Ізраїлю з ХАМАС, - Bloomberg

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган зустрінеться з президентом США Джо Байденом у Білому домі 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Кілька днів тому, 20 квітня, Ердоган провів у Стамбулі зустріч з політичним керівником угруповання ХАМАС Ісмаїлом Ханією. Сторони обговорили потенційне постійне припинення вогню та прискорену гуманітарну допомогу Газі. На відміну від США та Євросоюзу, Туреччина не вважає ХАМАС терористичною організацією.

Виданню інформацію про зустріч повідомили власні джерела, знайомі з питанням.

У відповідь на терористичну атаку бойовиків ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, внаслідок якої було вбито більше тисячі ізраїльтян, ЦАХАЛ розпочав військову операцію на території сектора Газу.

Президент Туреччини засудив Ізраїль, заявивши, що представить світові цю країну як "військового злочинця" і "окупанта". Тель-Авів відкликав своїх дипломатів з Туреччини.

Пізніше Ердоган заявив, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та керівництво держави несуть виключну відповідальність за ситуацію на Близькому Сході.

Сьогодні Єгипет відновив переговори про припинення вогню у секторі Газа та попросив про наступну зустріч з Ізраїлем.

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