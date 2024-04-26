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Эрдоган отменил свой визит в США. В СМИ назвали причину

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Соединенные Штаты Америки, который был запланирован на 9 мая, отменен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое издание OdaTV.

В ходе визита Эрдоган должен был впервые встретиться с президентом США Джо Байденом в Белом доме. Стороны планировали обсудить ряд важных вопросов, среди которых:

  • борьба с терроризмом;
  • ситуация в секторе Газа;
  • оборонные проекты и отношения между странами.

Что стало причиной отмены

Как пишет издание, причиной отмены визита было одобрение помощи Штатов Израилю в размере 26 миллиардов долларов. 

Стоит добавить, что официальной информации об отмене визита нет. Также есть издания, утверждающие, что Турция отложила визит из-за изменений в графике Эрдогана. Сейчас же якобы согласовываются новые даты. 

Позиция Турции по войне в секторе Газа

Боевики ХАМАСа атаковали Израиль еще 7 октября 2023 года. Атака привела к многочисленным жертвам и похищениям людей. После этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала военную операцию на территории Сектора Газа с целью полного уничтожения ХАМСУ. Сейчас вопросы идут вокруг города Рафах, который израильские военные планируют штурмовать, что вызывает беспокойство у Штатов и других стран. 

После атаки ХАМАСа президент Турции назвал Израиль "военным преступником", а также "оккупантом". В ответ на это заявление Тель-Авив отозвал дипломатов из страны.

Также недавно Эрдоган заявил, что якобы Израиль несет ответственность за эскалацию напряженности на Ближнем Востоке.

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ТурцияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденРеджеп Тайип Эрдоган