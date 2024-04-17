Ердоган звинуватив Ізраїль у провокуванні нового регіонального конфлікту

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху та керівництво Ізраїлю в цілому несуть виключну відповідальність за нещодавню ескалацію напруженості на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Ердоган сказав на пресконференції, що Ізраїль "намагається спровокувати регіональний конфлікт, і його напад на посольство Ірану в Дамаску став останньою краплею".

На думку президента Туреччини, нові регіональні конфлікти можливі, поки в Газі триватимуть "жорстокість і геноцид".

Він закликав усі сторони керуватися у своїх діях здоровим глуздом.

Турецький лідер також розкритикував Захід за засудження атаки Ірану, але не удару Ізраїлю по консульству Ірану.