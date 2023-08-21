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Эрдоган рассчитывает на личную встречу с Путиным в сентябре

Понедельник 21 августа 2023 15:20
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Эрдоган рассчитывает на личную встречу с Путиным в сентябре Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает на личную встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в сентябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Эрдоган также сообщил, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан может посетить Москву раньше этого срока, чтобы обсудить "зерновое соглашение", в организации которой Турция принимала активное участие в прошлом году.

"Обсуждение этого вопроса с глазу на глаз имеет большое значение, и достижение результатов таким образом будет гораздо более точным", - сказал он.

Выход России из "зерновой сделки"

17 июля Россия заявила о "приостановлении" своего участия в "зерновом соглашении" из-за якобы невыполнения его условий. После этого экспорт украинского зерна Черным морем был приостановлен, а президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность продлить соглашение в трехстороннем формате. После этого Россия прибегла к атакам по черноморским портам.

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении возобновить зерновое соглашение в "расширенном масштабе". В частности, он призвал Запад помочь превратить эту инициативу в основу прекращения огня между Россией и Украиной.

В то же время Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с Путиным, чтобы обсудить вопросы возобновления "зерновой сделки" и обмена пленными.

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Реджеп Тайип Эрдоган Турция Российская Федерация
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