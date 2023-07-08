Ердоган чекає на Путіна в Туреччині в серпні. Обіцяє Україні результат по обміну полоненими

Російський диктатор Володимир Путін відвідає Туреччину з офіційним візитом наступного місяця, під час якого обговорюватиметься питання обміну полоненими між Україною та РФ.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію із президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми зараз з Росією обговорюємо це питання (йдеться про обмін полоненими між Україною та РФ – ред.). І наступного місяця місяця буде візит Путіна до Туреччини, і буде можливість знову обговорити це тет-а-тет. Іноді ми говоримо по телефону, коли є можливість, обговорюємо телефоном це питання", - заявив президент Туреччини.

За його словами, обмін полоненими є актуальним питанням порядку денного. Ердоган також зазначив, що він уважно стежить за цим питанням, і додав, що в найкоротший результат варто чекати на позитивний результат.

Обміни полоненими між Україною та РФ

Нагадаємо, 6 липня між Україною та РФ відбувся черговий обмін полоненими. Додому з країни-агресора повернулися два офіцери, 41 рядовий і сержант, цивільний співробітник "Азовсталі" та тероборонець із Херсона. Україна також повернула двох дітей, яких незаконно депортувала Росія.

У вересні 2022 року Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими. Україна передала зрадника та кума російського диктатора Віктора Медведчука, а з російського полону звільнили 215 українських захисників, серед яких командири "Азова".

За умовами обміну командири захисників "Азовсталі" мають перебувати у Туреччині до закінчення війни.