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Ердоган чекає на Путіна в Туреччині в серпні. Обіцяє Україні результат по обміну полоненими

Новость на русском →
Субота 08 липня 2023 00:53
Ердоган чекає на Путіна в Туреччині в серпні. Обіцяє Україні результат по обміну полоненими Фото: президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російський диктатор Володимир Путін відвідає Туреччину з офіційним візитом наступного місяця, під час якого обговорюватиметься питання обміну полоненими між Україною та РФ.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію із президентом України Володимиром Зеленським.

"Ми зараз з Росією обговорюємо це питання (йдеться про обмін полоненими між Україною та РФ – ред.). І наступного місяця місяця буде візит Путіна до Туреччини, і буде можливість знову обговорити це тет-а-тет. Іноді ми говоримо по телефону, коли є можливість, обговорюємо телефоном це питання", - заявив президент Туреччини.

За його словами, обмін полоненими є актуальним питанням порядку денного. Ердоган також зазначив, що він уважно стежить за цим питанням, і додав, що в найкоротший результат варто чекати на позитивний результат.

Обміни полоненими між Україною та РФ

Нагадаємо, 6 липня між Україною та РФ відбувся черговий обмін полоненими. Додому з країни-агресора повернулися два офіцери, 41 рядовий і сержант, цивільний співробітник "Азовсталі" та тероборонець із Херсона. Україна також повернула двох дітей, яких незаконно депортувала Росія.

У вересні 2022 року Україна та Росія провели масштабний обмін полоненими. Україна передала зрадника та кума російського диктатора Віктора Медведчука, а з російського полону звільнили 215 українських захисників, серед яких командири "Азова".

За умовами обміну командири захисників "Азовсталі" мають перебувати у Туреччині до закінчення війни.

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Володимир Путін Реджеп Тайіп Ердоган
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