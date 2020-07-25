Эрдоган распорядился, чтобы собор Святой Софии был открыт круглосуточно

Фото: первый намаз в соборе Святой Софии (twitter.com/RTEdijital)

По словам Эрдогана, в первой за 86 лет молитве в Айя-София приняли участие 350 тыс. верующих мусульман

Президент Турции Тайип Эрдоган распорядился, чтобы с 24 июля собор Святой Софии был постоянно открыт для мусульманских поклонений. Теперь Айя-София будет открыта круглосуточно.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил Али Ерликая, губернатор провинции Стамбул.

"Господин президент Реджеп Тайип Эрдоган дал указание, чтобы с сегодняшнего дня Айя-София была открыта для поклонений 24 часа в сутки. Мечеть Айя-София будет постоянно открыта", - написал он.

Как сообщает Анадолу, по словам Эрдогана, в первой за 86 лет пятничной молитве в мечети Айя-София приняли участие 350 тысяч верующих мусульман.

Напомним, в соборе Святой Софии в Стамбуле состоялся первый намаз 1934 года.

В греческих православных храмах 24 июля объявили "день траура" в связи с проведением первой за 85 лет мусульманской пятничной молитвы (намаза) в соборе Святой Софии в Стамбуле.

10 июля Госсовет Турции отменил решение Совета министров 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле из мечети в музей.

Указом президента Турции от 10 июля собор Святой Софии в Стамбуле получил статус мечети.

Отметим, собор Святой Софии был построен в 537 году. Это был самый большой храм в христианском мире. Во времена Османской империи Собор поменял свой статус на мечеть, а музеем Айя-София стала в 1934 году при первом президенте Турции Мустафе Кемале Ататюрке.