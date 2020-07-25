Ердоган розпорядився, щоб собор Святої Софії був відкритий цілодобово

Фото: перший намаз в соборі Святої Софії (twitter.com/RTEdijital)

За словами Ердогана, в першій за 86 років молитви в Айя-Софія взяли участь 350 тис. віруючих мусульман

Президент Туреччини Тайіп Ердоган розпорядився, щоб з 24 липня собор Святої Софії був постійно відкритий для мусульманських поклонінь. Тепер Айя-Софія буде відкрита цілодобово.

Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив Алі Ерликая, губернатор провінції Стамбул.

"Пан президент Реджеп Тайіп Ердоган дав вказівку, щоб з сьогоднішнього дня Айя-Софія була відкрита для поклонінь 24 години на добу. Мечеть Айя-Софія буде постійно відкрита", - написав він.

Як повідомляє Анадолу, за словами Ердогана, в першій за 86 років п'ятничної молитви в мечеті Айя-Софія взяли участь 350 тисяч віруючих мусульман.

Нагадаємо, в соборі Святої Софії в Стамбулі відбувся перший намаз 1934 року.

В грецьких православних храмах 24 липня оголосили "день жалоби" у зв'язку з проведенням першої за 85 років п'ятничної мусульманської молитви (намазу) в соборі Святої Софії в Стамбулі.

10 липня Держрада Туреччини скасував рішення Ради міністрів 1934 року про перетворення собору Святої Софії в Стамбулі з мечеті в музей.

Указом президента Туреччини від 10 липня собор Святої Софії в Стамбулі отримав статус мечеті.

Зазначимо, собор Святої Софії був побудований в 537 році. Це був найбільший храм в християнському світі. У часи Османської імперії Собор змінив свій статус на мечеть, а музей Айя-Софія стала в 1934 році при першому президентові Туреччини Мустафі Кемалі Ататюрку.