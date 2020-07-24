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В соборе Святой Софии пройдет первая за 85 лет мусульманская молитва

Стамбул, Пятница 24 июля 2020 14:37
В соборе Святой Софии пройдет первая за 85 лет мусульманская молитва
Фото: Собор Святой Софии (wikimedia by Arild Va gen)
Автор: Лера Полищук

Мусульманская молитва пройдет 24 июля

В здании собора Святой Софии в Стамбуле сегодня состоится первая мусульманская молитва с 1934 года. Это будет также первая пятничная молитва с тех пор, как собор превратили в мечеть.

Об этом сообщает BBC.

"Мусульмане взволнованы, все хотят быть на открытии", - сказал в четверг губернатор Стамбула Али Ерликая.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что собор будет использоваться в качестве мечети для пятничной молитвы с 24 июля. Однако, по его словам, собор останется открытым для всех мусульман, немусульман и посетителей.

Напомним, собор Святой Софии был построен в 537 году. Это был самый большой храм в христианском мире. Во времена Османской империи Собор поменял свой статус на мечеть, а музеем Айя-София стала в 1934 году при первом президенте Турции Мустафе Кемале Ататюрке.

10 июля Госсовет Турции отменил решение Совета министров 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле из мечети в музей.

Указом президента Реджепа Тайипа Эрдогана от 10 июля собор Святой Софии в Стамбуле получил статус мечети.

Такое решение Турции подверглось шквалу критики со стороны Евросоюза, США, ЮНЕСКО и ряда стран Европы.

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