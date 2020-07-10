Собор Святой Софии стал мечетью: Эрдоган подписал указ

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (РБК-Украина)

Айя-Софию передадут собственность Управления по религиозным делам Турции

Собор Святой Софии в Стамбуле получил статус мечети. Соответствующий указ подписал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом он сообщил в Twitter.

Указ также предусматривает передачу Собора Святой Софии в собственность Управления по религиозным делам Турции.

Напомним, 10 июля Госсовет Турции отменил решение Совета министров 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле из мечети в музей.

Ранее Эрдоган заявил, что хочет превратить собор Святой Софии в мечеть в качестве "надлежащего ответа" главе США Дональду Трампу, который поддержал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

25 марта 2019 года Дональд Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.