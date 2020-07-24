ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Греции объявили траур из-за первого намаза в соборе Святой Софии

Пятница 24 июля 2020 20:07
В Греции объявили траур из-за первого намаза в соборе Святой Софии
Фото: Собор Святой Софии (wikimedia by Arild Va gen)
Автор: Лера Полищук

Траурный звон прозвенел прозвенел по всей территории Греции

В пятницу, 24 июля, в греческих православных храмах объявили "день траура" в связи с проведением первой за 85 лет мусульманской пятничной молитвы (намаза) в соборе Святой Софии в Стамбуле. Во всех православных храмах страны звонят в колокола, чтобы "выразить протест".

Об этом сообщает Rti.fr.

"Сегодня - день траура для всего христианства", - заявил предстоятель Элладской православной церкви Иероним II.

Траурный звон прозвенел в Афинах, Салониках, Патрах, на всех островах архипелага Додеканес, в двух километрах от турецкого побережья небольшого острова Кастелоризо до островка Астипалея.

На островах Додеканес колокола звонили в течение 10 минут, прихожане молились Пресвятой Деве Марии и другим святым греческого народа.

Также траурные церковные службы запланированы в Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Афинах, в Фессалоникийской митрополии в городе Салоники.

Напомним, сегодня в соборе Святой Софии прошла первая с 1934 года мусульманская молитва.

10 июля Госсовет Турции отменил решение Совета министров 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле из мечети в музей.

Указом президента Турции от 10 июля собор Святой Софии в Стамбуле получил статус мечети.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ГрецияСтамбулУкраинская платформа "Собор"
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь