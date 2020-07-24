В Греции объявили траур из-за первого намаза в соборе Святой Софии

Фото: Собор Святой Софии (wikimedia by Arild Va gen)

Траурный звон прозвенел прозвенел по всей территории Греции

В пятницу, 24 июля, в греческих православных храмах объявили "день траура" в связи с проведением первой за 85 лет мусульманской пятничной молитвы (намаза) в соборе Святой Софии в Стамбуле. Во всех православных храмах страны звонят в колокола, чтобы "выразить протест".

Об этом сообщает Rti.fr.

"Сегодня - день траура для всего христианства", - заявил предстоятель Элладской православной церкви Иероним II.

Траурный звон прозвенел в Афинах, Салониках, Патрах, на всех островах архипелага Додеканес, в двух километрах от турецкого побережья небольшого острова Кастелоризо до островка Астипалея.

На островах Додеканес колокола звонили в течение 10 минут, прихожане молились Пресвятой Деве Марии и другим святым греческого народа.

Также траурные церковные службы запланированы в Кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Афинах, в Фессалоникийской митрополии в городе Салоники.

Напомним, сегодня в соборе Святой Софии прошла первая с 1934 года мусульманская молитва.

10 июля Госсовет Турции отменил решение Совета министров 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле из мечети в музей.

Указом президента Турции от 10 июля собор Святой Софии в Стамбуле получил статус мечети.