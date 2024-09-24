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Ердоган пропонує шукати "шлях діалогу" для закінчення війни в Україні

Вівторок 24 вересня 2024 21:12
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Ердоган пропонує шукати "шлях діалогу" для закінчення війни в Україні Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Туреччина нарощуватиме зусилля для припинення російсько-української війни шляхом дипломатії та діалогу на основі територіальної цілісності та суверенітету України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

Турецький лідер зазначив, що на третій рік війни в Україні "ми все ще далекі від встановлення справедливого та міцного миру".

"Оскільки перегони озброєнь прискорюється, поле дипломатії поступово звужується. Ми й надалі збільшуватимемо підтримку зусиль із припинення війни шляхом дипломатії та діалогу на основі територіальної цілісності та суверенітету України", - сказав Ердоган.

Президент Туреччини також запевнив, що його країна продовжуватиме ретельно виконувати положення Конвенції Монтре.

Окрім того, Ердоган наголосив на неефективності ООН та закликав до реформування організації, зокрема Радбезу ООН.

Переговори між Україною та Росією

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що Туреччина прагне якомога скорішого завершення війни в Україні. Для цього вона пропонує використати мирні переговори з урахуванням інтересів України.

Окрім того, у ЗМІ з'явилася інформація, що нібито вже пройшли секретні переговори між Україною та Росією. Однак президент України Володимир Зеленський спростував такі чутки.

"Щоб розмовляти з росіянами, потрібні повноваження. Я нікому їх не надавав", - наголосив він.

Водночас Україна підготувала план перемоги, з допомогою якого можливе закінчення війни. Детальніше про нього - у матеріалі РБК-Україна.

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