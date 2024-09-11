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Зеленський про чутки щодо перемовин з Росією: я повноваження нікому не надавав

Україна, Середа 11 вересня 2024 19:46
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Зеленський про чутки щодо перемовин з Росією: я повноваження нікому не надавав Фото: український президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Для того, щоб Україна почала перемовини з Росією потрібно, щоб президент надав відповідні повноваження. Однак глава України таких повноважень не надавав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова президента України Володимира Зеленського під час пресконференції у Києві.

Журналісти зауважили, що зараз циркулює багато інформації про переговори з росіянами. І мало того, ця інформація йде від країн, з якими Україна співпрацює, таких як Катар та Туреччина. У зв'язку з цим, президента запитали, на скільки серйозні ці розмови й коли б це могло статися.

"Щоб розмовляти з росіянами, потрібні повноваження, я нікому їх не надавав", - сказав Зеленський.

Крім того, президент підкреслив, що справжній мир не повинен мати жодних альтернатив.

"Жодних заморожених окупацій! Жодних покинутих у полоні людей!", - підкреслив він.

Зауважимо, що вперше про секретні переговори між Україною і Росією щодо часткового припинення вогню заявив The Washington Post.

За інформацією джерел видання, країни, що воюють, мали провести непрямі переговори в Катарі щодо угоди про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі з обох сторін.

Нагадаємо, раніше посол України в Індії Олександр Поліщук заявив, що, на його думку, Індія повинна відігравати активнішу роль у припиненні війни Росії проти України.

Мало того, він зазначив, що Київ хоче, щоб Індія була модератором переговорів з РФ.

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