Эрдоган предлагает искать "путь диалога" для окончания войны в Украине

Турция будет наращивать усилия по прекращению российско-украинской войны путем дипломатии и диалога на основе территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Турецкий лидер отметил, что на третий год войны в Украине "мы все еще далеки от установления справедливого и крепкого мира".

"Поскольку гонка вооружений ускоряется, поле дипломатии постепенно сужается. Мы будем и дальше увеличивать поддержку усилий по прекращению войны путем дипломатии и диалога на основе территориальной целостности и суверенитета Украины", - сказал Эрдоган.

Президент Турции также заверил, что его страна будет продолжать тщательно выполнять положения Конвенции Монтрё.

Кроме того, Эрдоган отметил неэффективность ООН и призвал к реформированию организации, в частности Совбеза ООН.