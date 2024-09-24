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Эрдоган предлагает искать "путь диалога" для окончания войны в Украине

Вторник 24 сентября 2024 21:12
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Эрдоган предлагает искать "путь диалога" для окончания войны в Украине Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Турция будет наращивать усилия по прекращению российско-украинской войны путем дипломатии и диалога на основе территориальной целостности и суверенитета Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

Турецкий лидер отметил, что на третий год войны в Украине "мы все еще далеки от установления справедливого и крепкого мира".

"Поскольку гонка вооружений ускоряется, поле дипломатии постепенно сужается. Мы будем и дальше увеличивать поддержку усилий по прекращению войны путем дипломатии и диалога на основе территориальной целостности и суверенитета Украины", - сказал Эрдоган.

Президент Турции также заверил, что его страна будет продолжать тщательно выполнять положения Конвенции Монтрё.

Кроме того, Эрдоган отметил неэффективность ООН и призвал к реформированию организации, в частности Совбеза ООН.

Переговоры между Украиной и Россией

Напомним, недавно мы сообщали, что Турция стремится к скорейшему завершению войны в Украине. Для этого предлагает использовать мирные переговоры с учетом интересов Украины.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что якобы уже прошли секретные переговоры между Украиной и Россией. Однако президент Украины Владимир Зеленский опроверг такие слухи.

"Чтобы разговаривать с россиянами, нужны полномочия. Я никому их не давал", - подчеркнул он.

В то же время, Украина подготовила план победы, с помощью которого возможно окончание войны. Подробнее о нем - в материале РБК-Украина.

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