Эрдоган предлагает искать "путь диалога" для окончания войны в Украине
Турция будет наращивать усилия по прекращению российско-украинской войны путем дипломатии и диалога на основе территориальной целостности и суверенитета Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.
Турецкий лидер отметил, что на третий год войны в Украине "мы все еще далеки от установления справедливого и крепкого мира".
"Поскольку гонка вооружений ускоряется, поле дипломатии постепенно сужается. Мы будем и дальше увеличивать поддержку усилий по прекращению войны путем дипломатии и диалога на основе территориальной целостности и суверенитета Украины", - сказал Эрдоган.
Президент Турции также заверил, что его страна будет продолжать тщательно выполнять положения Конвенции Монтрё.
Кроме того, Эрдоган отметил неэффективность ООН и призвал к реформированию организации, в частности Совбеза ООН.
Переговоры между Украиной и Россией
Напомним, недавно мы сообщали, что Турция стремится к скорейшему завершению войны в Украине. Для этого предлагает использовать мирные переговоры с учетом интересов Украины.
Кроме того, в СМИ появилась информация, что якобы уже прошли секретные переговоры между Украиной и Россией. Однако президент Украины Владимир Зеленский опроверг такие слухи.
"Чтобы разговаривать с россиянами, нужны полномочия. Я никому их не давал", - подчеркнул он.
В то же время, Украина подготовила план победы, с помощью которого возможно окончание войны. Подробнее о нем - в материале РБК-Украина.
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