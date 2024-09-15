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Туреччина закликала до мирних переговорів з урахуванням інтересів України

Туреччина, Неділя 15 вересня 2024 20:10
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Туреччина закликала до мирних переговорів з урахуванням інтересів України Фото: у МЗС Туреччини закликали шукати закінчення війни у мирних переговорах (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Туреччина прагне якомога скорішого завершення війни в Україні. Для цього вони пропонують використати мирні переговори з урахуванням інтересів України.

Про це заявив генеральний директор з питань міжнародної безпеки МЗС Туреччини Басат Озтюрк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

Озтюрк зазначив, що Туреччина "без вагань" підтримує Україну, оскільки вона є "сусідом, історично братньою, сестринською країною". Водночас він наголосив, що підтримка зумовлена не лише питанням кримських татар.

"Ми вважаємо весь український народ також нашими сестрами й братами, і тому я справді вболіваю за них усім серцем", - зазначив представник турецького МЗС.

За його словами, Туреччина не хоче затягнення російсько-української війни. Проте він підкреслив, що це не означає, що Україна повинна здатися.

"Жодна війна не тривала вічно. В умовах укладення миру цієї війни також має бути, безумовно, дотримання легітимних і законних інтересів українського народу", - зазначив Озтюрк..

Нагадаємо, що Україна та Росія не ведуть прямих перемовин щодо закінчення війни. Попри деякі чутки в ЗМІ, що нібито вже пройшли секретні переговори між Україною і Росією щодо часткового припинення вогню, український президент Володимир Зеленський заявив, що це не правда.

"Щоб розмовляти з росіянами, потрібні повноваження, я нікому їх не надавав", - підкреслив Зеленський.

Водночас Україна підготувала план перемоги, з допомогою якого можливе закінчення війни. Детальніше про нього, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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