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Эрдоган пригрозил США закрыть доступ на две военные базы

Новости » Политика     15.12.2019 - 21:26
Эрдоган пригрозил США закрыть доступ на две военные базы
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (kremlin.ru)

Турецкие власти могут закрыть для США доступ к военным базам Инджирлик и Куреджик

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкие власти закроют для США доступ к военным базам Инджирлик и Куреджик в случае необходимости. Об этом сообщает Haberturk.

По его словам, решение о закрытии баз остается за Турцией.

"Если это будет нужно сделать, то мы закроем и Инджирлик, и Куреджик", - заявил турецкий лидер.

Напомним, США могут ввести санкции против Турции за покупку у России зенитных комплексов С-400. В свою очередь Анкара предупредила, что если это произойдет, то она закроет для США две ключевые авиабазы в Турции.

Турция предупредила, что может лишить США доступа к двум стратегически важным авиабазам в случае введения против нее американских санкций. В случае приятия решения о введении санкций авиабазы Инджирлик и Куречик могут оказаться в повестке дня.

"Члены Конгресса США должны понимать, что добиться чего-либо с помощью санкций невозможно", - заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на фоне сообщений о том, что американские конгрессмены согласовали законопроект об обороне, в котором содержится и призыв ввести санкции против Турции.

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Новости Украины Реджеп Тайип Эрдоган
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