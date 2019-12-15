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Ердоган пригрозив США закрити доступ на дві військові бази

Новини » Політика     15.12.2019 - 21:26
Ердоган пригрозив США закрити доступ на дві військові бази
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (kremlin.ru)

Турецька влада може закрити для США доступ до військових баз Інджірлік і Куреджік

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що турецька влада закриють для США доступ до військових баз Інджірлік і Куреджік в разі потреби. Про це повідомляє Haberturk.

За його словами, рішення про закриття баз залишається за Туреччиною.

"Якщо це буде потрібно зробити, то ми закриємо і Інджірлік, і Куреджік", - заявив турецький лідер.

Нагадаємо, США можуть ввести санкції проти Туреччини за покупку у Росії зенітних комплексів С-400. У свою чергу Анкара попередила, що якщо це станеться, то вона закриє для США дві ключові авіабази в Туреччині.

Туреччина попередила, що може позбавити США доступу до двох стратегічно важливих авіабаз в разі введення проти неї американських санкцій. У разі прийняття рішення про введення санкцій авіабази "Інджірлік" і "Куречік" можуть виявитися на порядку денному.

"Члени Конгресу США повинні розуміти, що домогтися чого-небудь за допомогою санкцій неможливо", - заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу на тлі повідомлень про те, що американські конгресмени погодили законопроект про оборону, в якому міститься і заклик ввести санкції проти Туреччини.

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