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Турция может лишить США доступа к ключевым авиабазам

Новости » Политика     11.12.2019 - 15:01
Турция может лишить США доступа к ключевым авиабазам
Фото: Мевлют Чавушоглу (из открытых источников)

Турция может лишить США доступа к авиабазам "Инджирлик" и "Куречик"

США могут ввести санкции против Турции за покупку у России зенитных комплексов С-400. В свою очередь Анкара предупредила, что если это произойдет, то она закроет для США две ключевые авиабазы в Турции, передает DW.

Турция предупредила, что может лишить США доступа к двум стратегически важным авиабазам в случае введения против нее американских санкций. В случае приятия решения о введении санкций авиабазы "Инджирлик" и "Куречик" могут оказаться в повестке дня.

"Члены Конгресса США должны понимать, что добиться чего-либо с помощью санкций невозможно", - заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на фоне сообщений о том, что американские конгрессмены согласовали законопроект об обороне, в котором содержится и призыв ввести санкции против Турции.

В законопроекте также содержится призыв за закупку и развертывание российских зенитно-ракетных комплексов С-400. В США считают, что комплексы С-400 представляют угрозу для НАТО, и потому отстранили Турцию от участия в разработке новейшего истребителя F-35.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения санкций против Турции в связи с покупкой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

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