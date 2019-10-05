Эрдоган предупредил о возможном начале военной операции в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в районах Сирии к востоку от реки Евфрат. Об этом сообщает агентство Anadolu.

На встрече с функционерами правящей Партии справедливости и развития в Анкаре Эрдоган сказал, что операциям может начаться "сегодня-завтра".

"Командование получило необходимые указания. Наземная операция пройдет при поддержке авиации", - сообщил он.

Эрдоган заявил, что Турция неоднократно сообщала США о своей обеспокоенности ситуацией в районах Сирии, захваченных "террористами" YPG/PKK.

"Анкара достаточно терпела. Мы прекрасно понимаем, что инициативы проведения совместного наземного и воздушного патрулирования в Сирии затягивают реализацию плана по созданию зоны безопасности. Турция ожидает от США четкого ответа на вопрос: признает ли Вашингтон террористической организацией PKK/YPG, которую американская сторона выдает за Сирийские демсилы?" - сказал турецкий президент.

Напомним, 21 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция завершила подготовку к операции в Сирии на востоке Евфрата. По словам президента Турции, на данный момент территория Сирии почти очищена от террористов ИГИЛ, однако появилась новая организация под названием "Сирийские демократические силы", которая ничем не отличается от предыдущих террористических организаций.

Также сообщалось, что Турция не удовлетворена переговорами с США относительно создания безопасной зоны в Сирии.