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Турция заявила о начале военных действий в "безопасной зоне" Сирии

Новости » В мире    01.10.2019 - 17:52
Турция заявила о начале военных действий в "безопасной зоне" Сирии
Фото: Реджеп Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Турция планирует самостоятельно очистить регион от курдов

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о начале односторонних военных действий в "безопасной зоне" на северо-востоке Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что Турция планирует разместить около 2 млн сирийских беженцев в "безопасной зоне", которую будет очищено от боевиков курдского отряда самообороны (YPG), которых Анкара считает террористической организацией.

"Мы не достигли ни одного из желаемых результатов на востоке Евфрата. Турция не может потерять ни одного дня по этому вопросу. Нет другого выбора, кроме как действовать самостоятельно. Мы планируем разместить 2 млн человек в безопасных зонах, которые мы создадим. Мы рассчитали затраты и будем прилагать усилия для улучшения. Мы начнем предпринимать шаги, как только регион будет спасен от нашествия террора", - заявил Эрдоган.

Напомним, в августе Турция анонсировала новую операцию по обеспечению безопасности границ страны на севере Сирии. По словам Эрдогана, Анкара ожидает от США шагов, в вопросе экстрадиции главарей террористической организации и отказа от поставок оружия террористам в Сирии.

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