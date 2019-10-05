Ердоган попередив про можливий початок військової операції в Сирії

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про готовність почати військову операцію в районах Сирії на схід від річки Євфрат. Про це повідомляє агентство Anadolu.

На зустрічі з функціонерами правлячої Партії справедливості і розвитку в Анкарі Ердоган сказав, що операціями може початися "сьогодні-завтра".

"Командування отримало необхідні вказівки. Наземна операція пройде за підтримки авіації", - повідомив він.

Ердоган заявив, що Туреччина неодноразово повідомляла США про свою стурбованість ситуацією в районах Сирії, захоплених "терористами" YPG/PKK.

"Анкара досить терпіла. Ми прекрасно розуміємо, що ініціативи проведення спільного наземного і повітряного патрулювання в Сирії затягують реалізацію плану зі створення зони безпеки. Туреччина очікує від США чіткої відповіді на питання: чи визнає Вашингтон терористичною організацією PKK/YPG, яку американська сторона видає за Сирійські демсили?" - сказав турецький президент.

Нагадаємо, 21 вересня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Туреччина завершила підготовку до операції в Сирії на сході Євфрату. За словами президента Туреччини, на даний момент територія Сирії майже очищена від терористів ИГИЛ, проте з'явилася нова організація під назвою "Сирійські демократичні сили", яка нічим не відрізняється від попередніх терористичних організацій.

Також повідомлялося, що Туреччина не задоволена переговорами з США щодо створення безпечної зони в Сирії.