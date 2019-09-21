ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Эрдоган заявил о завершении подготовки к операции в Сирии

Новости » Политика    21.09.2019 - 18:04
Эрдоган заявил о завершении подготовки к операции в Сирии
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (facebook.com/RecepTayyipErdogan)

Турция завершила подготовку к операции на востоке Евфрата

Турция завершила подготовку к операции в Сирии на востоке Евфрата. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает РБК-Украина со ссылкой на Anadolu.

По его словам, на данный момент территория Сирии почти очищена от террористов ИГИЛ, однако появилась новая организация под названием "Сирийские демократические силы", которая, по его словам, в действительности ничем не отличается от предыдущих террористических организаций.

Напомним, в начале августа Эрдоган анонсировал новую операцию по обеспечению безопасности границ страны на севере Сирии. По словам Эрдогана, борьба с терроризмом в Сирии, начавшаяся в рамках операций "Щит Евфрата" и "Оливковая ветвь", скоро перейдет в новую стадию.

Тогда он заявил, что Турция ожидает от США четких шагов в вопросе экстрадиции главарей террористической организации "Параллельное государство" (FETO) и отказа от поставок оружия террористам в Сириию

Также сообщалось, что Турция собирается провести третье наступление на курдов в Сирии. Новая военная операция на севере Сирии пройдет в районе, контролируемом курдами к востоку от Евфрата. Как уточнил Эрдоган, Россия и США, чьи военные также присутствуют в Сирии, уже уведомлены о запланированной операции.

Сирийская оппозиция осудила вето Китая и РФ на резолюцию по Идлибу В ООН заблокировали резолюции о прекращении огня в Идлибе
Новости Украины ТурцияСирия
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь