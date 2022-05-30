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Эрдоган предложил Путину встречу делегаций России, Украины и ООН

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Предложил последнему провести встречу делегаций России, Украины и ООН.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NTV.

Во время разговора Эрдоган отметил важность свести к минимуму негативные последствия войны и укрепить доверие путем скорейшего восстановления мира между Россией и Украиной.

Президент Турции отметил, что Стамбул готов принять делегации России, Украины и ООН, чтобы сыграть роль в возможном механизме наблюдения.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Турция настаивает на том, чтобы Россия и Украина установила справедливый мир путем дипломатии. В то же время Эрдоган отметил, что его страна не намерена разрывать связи с российским президентом Владимиром Путиным.

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