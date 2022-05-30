Эрдоган предложил Путину встречу делегаций России, Украины и ООН

Президент Турции Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с главой Кремля Владимиром Путиным. Предложил последнему провести встречу делегаций России, Украины и ООН.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NTV .

Во время разговора Эрдоган отметил важность свести к минимуму негативные последствия войны и укрепить доверие путем скорейшего восстановления мира между Россией и Украиной.

Президент Турции отметил, что Стамбул готов принять делегации России, Украины и ООН, чтобы сыграть роль в возможном механизме наблюдения.