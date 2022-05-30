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Ердоган запропонував Путіну зустріч делегацій Росії, України й ООН

Фото: Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Туреччини Таїп Ердоган провів телефонну розмову з головою Кремля Володимиром Путіним. Запропонував останньому провести зустріч делегацій Росії, України й ООН.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на NTV.

Під час розмови Ердоган відзначив важливість звести до мінімуму негативні наслідки війни й зміцнити довіру шляхом якнайшвидшого відновлення миру між Росією та Україною.

Президент Туреччини зауважив, що Стамбул готовий прийняти делегації Росії, України та ООН, аби зіграти роль у можливому механізмі спостереження.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Туреччина наполягає на тому, аби Росія й Україна встановила справедливий мир шляхом дипломатії. Водночас Ердоган відзначив, що його країна не має наміру розривати зв'язки з російським президентом Володимиром Путіним.

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