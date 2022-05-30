Ердоган запропонував Путіну зустріч делегацій Росії, України й ООН

Під час розмови Ердоган відзначив важливість звести до мінімуму негативні наслідки війни й зміцнити довіру шляхом якнайшвидшого відновлення миру між Росією та Україною.

Президент Туреччини зауважив, що Стамбул готовий прийняти делегації Росії, України та ООН, аби зіграти роль у можливому механізмі спостереження.