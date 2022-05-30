Ердоган запропонував Путіну зустріч делегацій Росії, України й ООН

Президент Туреччини Таїп Ердоган провів телефонну розмову з головою Кремля Володимиром Путіним. Запропонував останньому провести зустріч делегацій Росії, України й ООН.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на NTV.
Під час розмови Ердоган відзначив важливість звести до мінімуму негативні наслідки війни й зміцнити довіру шляхом якнайшвидшого відновлення миру між Росією та Україною.
Президент Туреччини зауважив, що Стамбул готовий прийняти делегації Росії, України та ООН, аби зіграти роль у можливому механізмі спостереження.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Туреччина наполягає на тому, аби Росія й Україна встановила справедливий мир шляхом дипломатії. Водночас Ердоган відзначив, що його країна не має наміру розривати зв'язки з російським президентом Володимиром Путіним.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.