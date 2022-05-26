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Турция ожидает "справедливого мира" между Россией и Украиной, - Эрдоган

Новина українською →
Четверг 26 мая 2022 15:33
Турция ожидает "справедливого мира" между Россией и Украиной, - Эрдоган Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Турции считают, что Украине и России необходимо как можно скорее установить "справедливый мир" путем дипломатии.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet, об этом в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Глава турецкого государства подчеркнул, что он хочет, чтобы война между Россией и Украиной закончилась как можно быстрее и был достигнут "справедливый мир".

При этом власти Турции продолжают поддерживать дипломатический способ разрешения конфликта.

Напомним, ранее один из ближайших соратников Эрдогана заявлял, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО является совершенно ненужным и несвоевременным. Этот шаг станет причиной для продолжения войны в Украине.

Также мы писали, что, по словам Эрдогана, Турция не может отказаться от поставок природного газа из России. Также власти не намерены разрывать связи с российским президентом Владимиром Путиным.

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Франция Российская Федерация Украина Турция Реджеп Тайип Эрдоган Эммануэль Макрон Война России против Украины
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