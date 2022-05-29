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Эрдоган позвонит Зеленскому и Путину: названа дата

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Анкара, Воскресенье 29 мая 2022 14:48
Эрдоган позвонит Зеленскому и Путину: названа дата Фото: турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган позвонит президентам Украины и РФ Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину. Разговоры запланированы на завтра, 30 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

"В наших сердцах есть надежда, что эта война между Россией и Украиной завершится миром как можно скорее, но кажется, что с каждым днем эта ситуация более ухудшается. ​​В понедельник проведу телефонный разговор с украинской и российской стороной. Мы будем продолжать поощрять стороны использовать каналы диалога и дипломатии", - сказал Эрдоган.

Напомним, недавно Эрдоган заявил, что Украине и России необходимо как можно быстрее установить "справедливый мир" путем дипломатии.

При этом он подчеркивал, что турецкие власти не намерены разрывать связи с российским президентом Владимиром Путиным.

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