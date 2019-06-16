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Эрдоган: поставки российских С-400 в Турцию могут начаться в июле

Новости » Политика    16.06.2019 - 13:03
Эрдоган: поставки российских С-400 в Турцию могут начаться в июле
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (GettyImages)

По словам Эрдогана, он не видит никаких проблем в вопросе поставок

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что поставки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию могут начаться в первой половине июля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Во время пресс-конференции на борту самолета по возвращении с саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который состоялся в Душанбе, Эрдоган сообщил, что поставки С-400 могут начаться уже в первой половине июля.

"Мы обсудили с Россией тему С-400, это завершенное дело. Каких-либо проблем не наблюдается. Я думаю, что поставки начнутся в первой половине июля", - сообщил президент Турции.

Эрдоган добавил, что Анкара не собирается отказываться от контракта о российских С-400 и не видит никаких проблем в данном вопросе.

"Мы поставили свою подпись, мы завершим начатое", - подчеркнул он.

Напомним, в мае глава управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что страна завершила процесс закупки ракетных комплексов С-400 в России.

Как писало РБК-Украина ранее, вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс заявлял, что закупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 представляет большую угрозу для НАТО. Пенс предупреждал, что Штаты не будут спокойно наблюдать за тем, как Турция покупает оружие у противников альянса.

Однако генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не против закупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. По словам Столтенберга, союзники НАТО полностью солидарны с Турцией.

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Новости Украины Российская ФедерацияТурцияЗРКРеджеп Тайип Эрдоган
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