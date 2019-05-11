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Турция заявила о завершении закупки комплексов С-400 у РФ

Новости » Политика    11.05.2019 - 14:46
Турция заявила о завершении закупки комплексов С-400 у РФ
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (twitter.com)

Накануне издание Bild отмечало, что под давлением США подписание соответствующего соглашения между Анкарой и Москвой будет сорвано

Глава управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что страна завершила процесс закупки ракетных комплексов С-400 у России. Об этом сообщает агентство "Анадолу".

Подчеркнем, накануне на международной версии немецкого таблоида Bild появился материал, в котором со ссылкой на дипломатические источники сообщалось, что контракт на закупку Турцией ракетных комплексов С-400 у России может быть сорван под давлением Соединенных Штатов Америки.

"Большое соглашение между Россией и Турцией приостановлено. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган передумал", - указывалось в статье.

Таким образом Глава управления по связям Администрации президента Турции отреагировал на данный материал.

"Ваши источники недостоверны. Поинтересуйтесь у меня: процесс закупки С-400 завершен", - заявил Алтун.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс не против закупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. По словам Столтенберга, союзники НАТО полностью солидарны с Турцией.

Как писало РБК-Украина ранее, вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс заявлял, что закупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 представляет большую угрозу для НАТО. Пенс предупреждал, что Штаты не будут спокойно наблюдать за тем, как Турция покупает оружие у противников альянса.

Добавим, исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Чарльз Саммерс пригрозил Анкаре "серьезными последствиями" в отношениях с США в том случае, если она закупит российские зенитно-ракетные системы С-400.

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