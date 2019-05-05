НАТО не против покупки российских С-400 Турцией

Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Решение о оборонных закупках, по словам Столтенберга, суверенное право Турции

Североатлантический альянс (НАТО) не против закупки Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий генсека НАТО Йенса Столтенберга для Анадолу.

По словам Столтенберга, союзники НАТО полностью солидарны с Турцией.

Генсек НАТО отметил, что решение о оборонных закупках является суверенным правом каждой из стран-союзниц альянса.

Напомним, ранее вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс заявлял, что закупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 составляет большую угрозу для НАТО. Пенс предупредил, что Соединенные Штаты не будут спокойно наблюдать за тем, как Турция покупает оружие у противников альянса.

Как писало РБК-Украина ранее, исполняющий обязанности пресс-секретаря Пентагона Чарльз Саммерс пригрозил Анкаре "серьезными последствиями" в отношениях с США в том случае, если она закупит российские зенитно-ракетные системы С-400.

Добавим, Турция может в будущем рассмотреть варианты закупки у РФ зенитных ракетных систем С-500. В то же время Реджеп Эрдоган отметил, что соглашение относительно поставки ракетных систем С-400 уже завершено.