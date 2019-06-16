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Ердоган: поставки російський С-400 в Туреччину можуть початися в липні

Новини » Політика    16.06.2019 - 13:03
Ердоган: поставки російський С-400 в Туреччину можуть початися в липні
Фото: Реджеп Таїп Ердоган (GettyImages)

За словами Ердогана, він не бачить жодних проблем в питанні поставок

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що поставки російських зенітних ракетних комплексів (ЗРК) С-400 в Туреччину можуть початися в першій половині липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Під час прес-конференції на борту літака після повернення з саміту Наради з взаємодії та заходам довіри в Азії, який відбувся у Душанбе, Ердоган повідомив, що поставки С-400 можуть розпочатися вже в першій половині липня.

"Ми обговорили з Росією тему С-400, це завершена справа. Будь-яких проблем не спостерігається. Я думаю, що поставки почнуться в першій половині липня", - повідомив президент Туреччини.

Ердоган додав, що Анкара не збирається відмовлятися від контракту щодо російських С-400 та не бачить жодних проблем даному питанні.

"Ми поставили свій підпис, ми завершимо почате", - наголосив він.

Нагадаємо, у травні голова управління зі зв'язків Адміністрації президента Туреччини Фахреттин Алтун заявив, що країна завершила процес закупівлі ракетних комплексів С-400 в Росії.

Як писало РБК-Україна раніше, віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс заявляв, що закупівля Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400 становить велику загрозу для НАТО. Пенс попереджав, що Штати не будуть спокійно спостерігати за тим, як Туреччина купує зброю у противників альянсу.

Однак генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс не проти закупівлі Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400. За словами Столтенберга, союзники НАТО повністю солідарні з Туреччиною.

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Новини України Російська ФедераціяТурцияЗРКРеджеп Тайіп Ердоган
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