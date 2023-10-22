Ердоган поговорив по телефону з лідером ХАМАС

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган провів телефонну розмову з лідером політбюро ХАМАС Ісмаїлом Ганією. Сторони обговорювали вивезення поранених з Сектору Гази на лікування до Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію адміністрації президента Туреччини в соцмережі Х.

Під час розмови сторони обговорили поточні процеси в Газі та безпековву ситуацію у місті.

"Президент Ердоган заявив, що Туреччина працює над тим, щоб гуманітарна допомога досягла Гази, щоб поранені могли лікуватися в Туреччині, коли це необхідно, і щоб припинення вогню в регіоні було досягнуто якнайшвидше", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, Туреччина заявила, що "довгострокове розв'язання ізраїльсько-палестинського питання" не може бути досягнуто без "створення незалежної держави Палестина в межах кордонів 1967 року зі столицею в Східному Аль-Кудсі".

Війна ХАМАС та Ізраїлю

7 жовтня бойовики угруповання ХАМАС вторглися на територію Ізраїлю. Під час масштабного нападу вони розстрілювали і викрадали мирних жителів, відео своїх звірств терористи публікували в соцмережах.

Після цього Ізраїль почав військову операцію проти ХАМАС під назвою "Залізні мечі". ЦАХАЛ вдалося вибити бойовиків із території країни. Наступним етапом може стати наземна операція в Секторі Газа.

Зазначимо, що Сили оборони Ізраїлю вже проводили рейди до Сектору Газа, під час якого було ліквідовано групу терористів. При цьому в глиб території ЦАХАЛ не заходив.

Нагадаємо, 19 жовтня глава Міноборони Ізраїлю Йоав Галлант пообіцяв військовим ЦАХАЛу, що скоро вони "побачать Газу зсередини", а 21 жовтня глава штабу ЦАХАЛу заявив, що військові увійдуть до Сектору Гази.

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