Ердоган підписав указ про підвищення мит на товари із США

Зокрема, підвищилися тарифи на ввезення в країну автомобілів, алкогольних напоїв і листового тютюну

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган підписав указ, згідно з яким збільшуються ввізні мита на американські легкові автомобілі, алкоголь і тютюн. Про це повідомляє офіційне урядове видання Туреччини T. C. Resmi Gazete.

Як зазначається, документ підвищив тарифи на ввезення в країну автомобілів (на 120%), алкогольні напої (140%) і листовий тютюн (мита на нього збільшилися на 60%).

Крім того, нові мита стосуються ввезення в Туреччину косметики, рису і вугілля з США.

Інформацію про те, що відповідний указ був підписаний підтвердив віце-президент Туреччини Фуат Октай у своєму Twitter.

Зокрема, він уточнив, що подібні заходи були введені в зв'язку з нападками американських властей на турецьку економіку".

Раніше повідомлялося, що Туреччина не буде використовувати американську продукцію в будівництві на території країни.

Також Ердоган оголосив про заборону на ввезення електроніки із США. За словами Ердогана, економіку використовують в якості зброї проти Туреччини.

Додамо, що 10 серпня 2018 року президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про підвищення мит на турецькі сталь і алюміній. Тепер вони складуть 50% і 20% відповідно. Білий дім пояснив введення нових мит загрозою національної безпеки. У свою чергу Туреччина готує відповідь США на нові мита на алюміній і сталь.

Пізніше Ердоган пригрозив США "розлучитися" з ними і звернутися до нових партнерів та альянсів". Президент Туреччини попередив, що його країна звернеться до нових ринків, нових партнерів та альтернативних фінансових інструментів.