Эрдоган планирует посетить Германию впервые с 2014 года, - Bild

Целью визита является восстановление отношений Анкары и Берлина

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в сентябре с государственным визитом посетить Германию. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на свои источники в Берлине и Анкаре.

Подчеркивается, что этот визит станет первым с 2014 года и первым визитом Эрдогана в ФРГ в должности президента.

Отмечается, что целью визита турецкого лидера является восстановление отношений между Германией и Турцией. Источники утверждают, что турецкого президента с военными почестями должны принять на банкете во главе с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.

Подчеркнем, что отношения Берлина и Анкары ухудшились после совершения попытки госпереворота в Турции в июле 2016 года. ЕС жестко критиковал массовые аресты, произведенные турецкими властями после переворота.

Напомним, как сообщало РБК-Украина в июне, в Совете ЕС заявили, что переговоры о вступлении Турции в состав ЕСприостановлены. "Турция отдаляется все дальше от Европейского союза, переговоры о вступлении Турции в союз фактически застопорились", - подчеркнули в Совете Евросоюза.

Также сообщалось, что степень готовности Турции ко вступлению в Европейский союз (ЕС) является неудовлетворительной.